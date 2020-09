Gims, J Balvin, Katy Perry… Pourquoi les stars se mettent-elles au documentaire?

Ces dernières années, le monde du documentaire s’est ouvert aux artistes internationaux. Beyoncé, Taylor Swift et plus récemment Gims, les artistes sont de plus en plus nombreux à vouloir partager leur quotidien avec leurs fans. A travers des réalisations toutes différentes, ils montrent une nouvelle facette de leur personnalité.

Dernière chanteuse en date à surfer sur cette vague: Katy Perry. La chanteuse américaine a récemment révélé au tabloïd britannique Daily Star qu'un documentaire sur sa carrière était en préparation.

Bien que les détails du projet soient encore gardés secrets, ce nouveau documentaire s'intéresserait tout particulièrement à la création de son sixième album, «Smile», que la chanteuse a dévoilé à la fin du mois août. Il ferait écho à son précédent documentaire «Will You Be My Witness?», que Katy Perry avait conçu comme une télé-réalité d'enfermement dont le but était de promouvoir la sortie de son cinquième album «Witness».