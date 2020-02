Gims, Dadju, Alonzo réunis dans le clip de «10/10»

Gims continue la promotion de la réédition de son dernier album, «Ceinture Noire». Cette nouvelle version, sortie en décembre 2019, cartonne grâce à ses nombreux hits comme «Le prix à payer» ou encore «Entre nous c’est mort».

Et pour le plus grand bonheur de ses fans, Gims vient de dévoiler le clip de son tout nouveau hit «10/10». Dans cette vidéo, «le rappeur de la décennie» partage l’écran avec son frère Dadju et le rappeur Alonzo. Le trio joue au jeu du chat et de la souris avec une femme qu’ils admirent. Les trois artistes se retrouvent ensuite autour d’elle, assise sur un trône.

Gims et Dadju: un duo qui fonctionne

Gims avait déjà partagé une collaboration avec Dadju et Alonzo. Le trio s’était réuni sur l’album de Dadju, « Gentleman 2.0», sur le titre «Ma Fierté».

Gims et son petit frère n’en sont pas à leur première collaboration. On a pu les entendre ensemble sur les titres «Bella Ciao», «Par Amour», «Tu ne le vois pas» ou encore «Outsider». Les deux artistes ne se quittent plus depuis qu’ils ont partagé la scène du Stade de France, en septembre dernier.