Dadju et Gims, Bigflo & Oli: ses frères et soeurs qui s’adorent mais qui sont en compétition

Gims et Dadju

Une révélation surprenante. A eux deux, Gims et Dadju s’imposent comme étant les grands artistes de leur génération. Parfois en duo pour des titres comme «10/10», «Ma Fierté» ou encore «Tu Ne Le Vois Pas», une certaine compétition peut régner entre eux. Ce n’est autre que le petit frère de Gims qui le confirme, dans le documentaire de son grande frère.

Disponible sur Netflix, le film «GIMS» retrace la vie de l’artiste et fait des révélations sur le quotidien de la star. Face caméra, Dadju avoue alors qu’entre lui et son frère, il peut y avoir une certaine rivalité: «Tu peux être son père, il ne va pas te laisser. Mon but c'est de passer devant lui. Et son but à lui, c'est que je monte, mais que je sois juste derrière son épaule.»

De son côté, Gims confirme les dires de son cadet: «On est clairement en concurrence, déclare-t-il. C'est dingue. Ça me fait tout drôle, ça me fait bizarre. Il y a ce sentiment de fierté, en même temps, il devient un concurrent aujourd'hui parce qu'il se positionne, même s'il n'a pas ma carrière. Il va certainement l'avoir et peut-être aller encore plus loin. Je ne sais pas.»