Kygo en concert à l'Accor Arena de Paris : gagnez vos invitations !

🎶 Oh, it's our time to go, but at least we stole the show 🎶

Le producteur électronique norvégien Kygo, qui s’est fait connaître grâce à sa musique house aux sonorités tropicales et propulsé sur la scène internationale avec son remix de « Higher Love » de Whitney Houston, sera à l’Accor Arena le 7 décembre 2024 !

L’artiste a collaboré avec de nombreuses stars internationales comme Ellie Goulding, Imagine Dragons, Selena Gomez, et plus récemment la chanteuse Ava Max. Il sera accompagné du duo Sofi Tukker pour assurer la première partie de son show !