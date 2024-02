Jason Derulo au Zénith de Paris: gagnez vos places de concert !

Avant-gardiste, défiant les genres et extrêmement créatif, Derulo s'est imposé comme l'une des figures les plus dynamiques du paysage pop mondial. Depuis qu'il a percé avec son single "Whatcha Say", l'auteur-compositeur-interprète primé, dont la fortune dépasse les 100 millions de dollars, a vendu plus de 250 millions de singles dans le monde et a obtenu 15 disques de platine, dont "Wiggle", "Talk Dirty", "Want to Want Me", "Trumpets", "It Girl", "In My Head", "Ridin' Solo", "Don't Wanna Go Home", "Marry Me", "The Other Side", "Get Ugly", "Swalla", "Savage Love" et "Take You Dancing". "

Travaillant désormais sur son cinquième album très attendu, Derulo a livré une série de singles à succès qui ont attiré plus de 500 millions de vues, avec les titres "Acapulco", "Take You Dancing" et "Savage Love".

Avec plus de 10 millions de vues par message sur TikTok, Derulo note que la plateforme a radicalement transformé sa relation avec ses fans. Derulo fait désormais partie des plus grandes superstars de TikTok, étant actuellement le quatrième homme le plus suivi sur la plateforme de partage de vidéos et le onzième compte le plus important au total. Sa présence sur TikTok, déjà astronomique, ne cesse de croître chaque jour, avec plus de 56,9 millions de followers dans le monde et plus de 1,2 milliard de likes.