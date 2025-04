Carbonne en concert à la Cigale à Paris: gagnez vos invitations !

CARBONNE sur scène, c’est une expérience unique.

Après la sortie de son EP “Par Nous-Mêmes”, une première partie de tournée sold out, CARBONNE continue d'affiner son identité et de nourrir un projet musical hybride et ambitieux.

S’inspirant de ses racines espagnoles et de son vécu méditerranéen, l’auteur du célèbre titre “Imagine” propose sur scène une musique rafraîchissante.

Il creuse son sillon en restant loin des clichés, tout en puisant dans la force évocatrice de la musique populaire, avec une touche de mélancolie qui vient sublimer le tout. Plus on l’écoute et plus on est convaincu d’une chose : aucune étiquette ne résiste à son identité artistique.

On retrouve avec lui sur scène les mêmes protagonistes qui, en studio, ont rendu la magie possible : Rodolphe à la guitare, Léoland au piano, Jiddybruh / Tosmah aux machines.