Soirée NRJ Extravadance avec Boris Way & Feder à Marseille: gagnez vos invitations !

Vous êtes invités à la plus grosse soirée électro de l’année à l’aéroport Marseille Provence avec NRJ avec deux des plus grands DJ du moment: Boris Way et Feder !

Règlement complet déposé chez SCP Stéphane EMERY & Thierry LUCIANI Jacques ALLIEL, Huissiers de Justice Associés, 11 bis, rue de Milan 75009 Paris et disponible sur simple demande auprès de NRJ, 22 rue Boileau, 75016 Paris. NRJ EXTRAVADANCE avec Boris Way et Feder ! Rendez-vous le vendredi 21 octobre à 19h30 à l'aéroport Marseille-Provence !

