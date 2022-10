Ce que vous ignorez sur les nommées de la catégorie «Artiste Féminine Francophone de l’année»

Aya Nakamura rêvait de devenir…

Aya Nakamura, connue pour ses titres qui ont fait le tour du monde comme «Djadja», a failli ne pas être chanteuse… En effet, dès son plus jeune âge, elle se passionne pour le dessin, plus précisément le stylisme. Dans sa chambre, des croquis accrochés sur tous les murs. Aya rêve de devenir modéliste. «J'adore dessiner et tous les murs de ma chambre étaient couverts de croquis. Alors j'ai voulu faire du modélisme, mais quand j'ai compris qu'il fallait dessiner tout le temps...», avoue-t-elle dans les colonnes d’Elle. Au final, la jeune femme s’oriente vers la musique !

Amel Bent et l’origine de son pseudo

Nom incontournable de la chanson française, Amel Bent a marqué des générations avec ses titres tels que «Ma Philosophie» ou plus récemment «1, 2, 3» en featuring avec Hatik. Mais une question se pose, d’où vient réellement son pseudo ? Alors qu’elle est invitée dans le canapé de Michel Drucker dans Vivement dimanche, l’artiste révèle l’origine de son nom.

«Pour la petite histoire, à l'époque de mes grands-parents, on ne donnait pas le nom de famille aux enfants systématiquement. On les appelait en disant par exemple "Rabia, la fille de Bachir". Bent signifie ''la fille de'' et Bachir c'est le prénom de mon grand-père. » Le temps passe et ce fameux nom est retiré des papiers officiels de la mère d'Amel Bent. Quand elle se lance dans la chanson, elle a donc voulu rendre hommage à ses origines: «Moi, je trouvais ça trop beau de réintégrer le 'Bent' dans mon patronyme.»

Angèle admiratrice de Beyoncé

Comme des millions de personnes dans le monde, Angèle est une grande fan de Beyoncé. A plusieurs reprises, la chanteuse belge affiche son admiration pour Queen B via les réseaux sociaux. A la sortie de son album «Brol» en 2018, l’interprète de «Libre» fait une dédicace à Beyoncé en changeant la pochette de son opus par la tête de cette dernière étant enfant: «Quand elle était petite elle a écouté Brol et elle m'a dit qu'elle l'a bcp aimé.. Elle aurait été inspirée et aurait ensuite décider de devenir, à son tour, chanteuse.»

Camélia Jordana inséparable de son chien

Tout comme Ariana Grande, Selena Gomez ou encore Miley Cyrus, Camélia Jordana adore les chiens. La preuve, l’artiste est inséparable de son fidèle compagnon, un whippet gris et blanc avec qui elle partage sa vie. Qu’elle soit en studio, en répétition ou en déplacement, l’animal la suit comme son ombre. Sur ses réseaux sociaux, de nombreuses photos sont postées avec son meilleur ami !

Clara Luciani est fan de Stéphane Bern

Dans son adolescence, Clara Luciani se passionne pour l’émission de l’animateur de France 2 «Secrets d’histoire». La chanteuse est incollable sur les épisodes et admire réellement Stéphane Bern. Ses fans apprennent cette admiration pour ce dernier au moment où son album «Cœur» sort dans les bacs. Julien Doré réserve une belle surprise à l’artiste. Une vidéo où Stéphane Bern chante les paroles de son titre «Le Reste».

Clara Luciani a bien évidemment envoyé un message à Stéphane Bern: «Je lui ai envoyé un message auquel il m’a répondu : Tellement touché par cette belle déclaration et mon amour est réciproque. Clara Luciani est mon artiste préférée. Je vous dis pas comme j’étais tout excitée !»

Juliette Armanet ancienne journaliste

Juliette Armanet n’a pas toujours été chanteuse ! Avant de se lancer dans sa carrière musicale, la jeune femme est journaliste. Après avoir entrepris des études de lettres et de théâtre, elle se lance dans le journalisme. Dans ce métier, elle y trouve une véritable vocation et alterne entre la télévision et la radio. Son passage chez Arte lui permet également de réaliser un documentaire, «Eloge de la jupe».

Izïa est actrice reconnue

Izïa a plusieurs casquettes ! En parallèle de sa carrière musicale, la chanteuse joue également dans de nombreux films. Eh oui, la fille de Jacques Higelin est bel et bien actrice. Dans sa filmographie, des productions telles que «La belle saison», «Loin du périph», «Samba» ou encore «Rodin». L’actrice est également récompensée pour sa performance dans «Mauvaise fille» et reçoit le César du meilleur espoir féminin en 2013.

Ce n'est pas tout... Ces chanteuses ont un point en commun : elles sont toutes nommées dans la catégorie «Artiste Féminine Francophone de l'année» aux NRJ Music Awards 2022.