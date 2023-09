Amel Bent en concert à Paris: gagnez vos places !

Amel Bent marque son grand retour sur scène !

Après avoir marqué l’année 2020 avec l’énorme tube « Jusqu’au bout », puis l’année 2021 avec les incontournables « 1, 2, 3 » et « Le chant des colombes » (titre français le plus diffusé à la radio durant plusieurs semaines consécutives), Amel Bent a sorti son 7ème album intitulé « Vivante » qui rentre directement N°1 du Top Album et réalise ainsi le meilleur démarrage de sa carrière !

Elle nous donne rendez-vous au Zénith de Paris pour l’ultime date de sa tournée, le 22 septembre prochain.