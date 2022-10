ZeratoR: zoom sur la ZLAN, la compétition multigaming organisée par le Français

ZLAN: une compétition organisée depuis 2019

C'est en mai 2019 que ZeratoR décide d'organiser la toute première édition de ZLAN, une compétition annuelle d'e-sport en réseau local (LAN). Cette toute première édition a rassemblé près de 200 joueurs autour de dix jeux vidéo et d'une épreuve de dictée, et en a appelé d'autres. Les joueurs sont intégrés à des duos ou à des trios en fonction des éditions. En 2020, les dix jeux vidéo ont été complétés par une épreuve de calcul mental, et l'événement a attiré quelque 160 000 spectateurs. Chaque année, la compétition réunit de plus en plus de participants et de spectateurs. Ainsi, l'édition de 2021 a compté jusqu'à 250 000 spectateurs. L'équipe vainqueur de l'édition remporte le cashprize d'environ 45 000 euros. En 2019, Wingobear et Nykho ont eu l'honneur d'être désignés premiers vainqueurs de la ZLAN, rejoints pour les éditions suivantes par Skyyart et Slide en 2020, par Khalen, Etoiles et KennyStream en 2021, et par Leaf, Shuh et Oslo en 2022.

ZLAN : un format de compétition multigaming unique

Si ZeratoR a décidé de créer la compétition ZLAN en 2019, c'est parce que, à l'époque, il n'existait aucune LAN française intéressante selon lui. Il a donc souhaité imaginer un événement multigaming unique en France, avec un cashprize de 50 000 € et environ 200 participants. Les participants à la ZLAN sont pour une moitié des streameurs Twitch sélectionnés par l'équipe d'organisateurs, pour l'autre moitié des joueurs amateurs tirés au sort. La compétition est organisée sur tout un week-end et s'articule autour d'une dizaine de jeux. Elle est complétée par une épreuve plus atypique (dictée, calcul mental, etc.) et par un jeu mystère que les joueurs découvrent au tout dernier moment. ZLAN tire son succès de son aspect à la fois pro (streameurs Twitch) et amateur (tirage au sort), un modèle absolument unique dans le monde des compétitions d'e-sport.

Les jeux joués au cours de la ZLAN

Les jeux vidéo autour desquels les participants s'affrontent au cours de la ZLAN sont déterminés à l'avance par ZeratoR et son équipe. Pour l'édition 2022, les joueurs ont eu l'occasion de s'affronter autour de onze jeux vidéo pour lesquels ils se sont entraînés des mois durant. Parmi ces jeux, l'on retrouvait notamment "Fall Guys", "Apex Legends", "Zutom", "Age of Empires IV", "Riders Republic", "Elden Ring", "Rocket League"... Les modalités de victoire sont déterminées par les organisateurs en fonction des différents jeux. Pour "Elden Ring", par exemple, la compétition s'articulait autour d'un speedrun en relais, et l'objectif était de tuer trois boss en 45 minutes. L'équipe la plus rapide l'emportait alors. En fin de compétition, un débriefing ZLAN avec ZeratoR est proposé.