Vanya : zoom sur le pouvoir de l'un des personnages les plus complexes d'Umbrella Academy !

Un pouvoir qui se révèle tardivement

Elle a tout de la petite fille timide qui passe son temps à se cacher. Souvent comparée au "vilain petit canard" de la famille, Vanya Hargreeves dispose pourtant du plus grand pouvoir de la fratrie. Le seul problème, c’est qu’au tout début de la première saison, la jeune fille ne le sait pas encore. Lorsqu’il découvre les pouvoirs de Vanya, son père décide en effet de lui cacher leur existence. Il n’hésite pas à utiliser des médicaments pour lui faire perdre la mémoire et l’empêcher de découvrir qu’elle possède ce type de pouvoir. Du coup, Vanya grandit sans se douter qu’elle peut devenir elle aussi une superhéroïne et utiliser son pouvoir pour sauver le monde. Vivre au sein d’une famille extraordinaire alors que l’on se sent ordinaire n’a pas dû être facile à vivre pour Vanya.

Le pouvoir le plus puissant de la famille

Adoptée par Sir Reginald, Vanya se dévoile comme la plus puissante des membres de l'Umbrella Academy. Au fil des épisodes, on découvre que le personnage incarné par Elliot Page à l’écran est capable de transformer ses émotions en énergie. Surtout, Vanya peut aussi utiliser ses talents de musicienne pour créer des vagues d’énergie destructrices. Véritable prodige du violon (qu’elle tente d’enseigner à des particuliers), Vanya alias Le Violon Blanc a cette capacité de transformer les sons musicaux en une énergie dévastatrice. À la vue des derniers épisodes de la saison 1, on comprend un peu mieux pourquoi le père de Vanya avait peur pour sa fille. (Attention spoiler). Échappée de sa prison du manoir familial, Vanya doit affronter les autres membres de l'Umbrella Academy qui tentent de stopper l’utilisation de son pouvoir, dans un combat épique et aux conséquences assez désastreuses.

Des pouvoirs qui ne l’ont pas empêché de devenir une femme moderne

Faut-il être une superwoman dotée de pouvoirs extraordinaires pour s’imposer dans la société moderne ? Avec son personnage, Vanya pose cette question. Bien que timide au sein de sa famille d’adoption, Vanya a su s’imposer comme une femme moderne et indépendante. Au fil des saisons, on en apprend un peu plus sur son histoire, sur sa relation particulière avec son père et sur l’utilisation de ses pouvoirs. Surtout, ses pouvoirs semblent évoluer au fil des épisodes. Dans la saison 2 d'Umbrella Academy, Vanya est ainsi capable de voler, de détruire et de redonner la vie à Harlan. De quoi s’interroger sur les véritables capacités de la jeune femme, et sur l’étendue des pouvoirs des autres membres de la famille. La saison 3, dont le tournage a débuté au début de l’année 2021, devra apporter toutes les réponses à ces questions.