Top Chef : Camille Combal cuisine Stéphane Rotenberg sur NRJ, les petits secrets de l'émission

"J'ai 2000 questions à lui poser !" Camille Combal recevait l'animateur, Stéphane Rotenberg, ce mardi 29 avril sur NRJ. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le présentateur phare de Pékin Express et Top Chef a été cuisiné par Camille et son équipe.

Il faut dire que les questions ne manquent pas sur l'émission d'aventures et la référence en matière de concours culinaire télévisé. Alors que la saison 16 de Top Chef est actuellement diffusée, chaque mercredi, sur M6, Stéphane Rotenberg a révélé quelques-unes des coulisses de l'émission. Goûte-t-il à tout ? Le temps laissé aux candidats pour réaliser leurs recettes est-il bien respecté ? Que fait la production des denrées non utilisées du garde-manger ? Ou encore : le jury de l'émission déguste-t-il les plats des candidats froids ou chauds ?

Stéphane Rotenberg pris pour un espion en Inde

"Les premières années, les membres du jury dégustaient froid, ils préféraient, répond notamment Stéphane Rotenberg à cette dernière question. Maintenant, si vous regardez bien le programme, vous voyez qu'il y a une assiette terminée et les autres ne sont pas totalement terminées. Ils ont le droit ensuite à trois minutes off pour finir une espuma, terminer les cuissons, pour les assiettes des dégustations. En revanche, il faut que ça ressemble à l'assiette qui a été terminée."

comme la fois où il a été pris pour un espion en Inde et arrêté