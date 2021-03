The Witcher : "Toss A Coin To Your Witcher", la chanson devenue virale

Une chanson pour narrer les exploits de Geralt de Riv "à l’ancienne"

Comme pour un film, la bande-son d’une série occupe une importance essentielle dans l’immersion du spectateur. Cela tient autant à des musiques d’ambiance qu’à des chansons censées illustrer une séquence précise. "Toss A Coin To Your Witcher" fait partie de cette dernière catégorie. Elle survient pour la première fois dans l’épisode 2 de la saison 1. C’est Jaskier, barde et compagnon de Geralt de Riv, qui écrit les paroles et interprète la chanson dans l’histoire de The Witcher. À la manière d’une geste moyenâgeuse, elle évoque les aventures et les exploits du sorceleur.

Pourquoi la chanson "Toss A Coin To Your Witcher" est-elle si entêtante ?

Pour sa version originale, "Toss A Coin To Your Witcher" (littéralement "donne un sou au sorceleur") utilise une instrumentation minimaliste. Ce choix permet de mieux retranscrire l’aspect authentique et artisanal du travail de barde et de poète itinérant de Jaskier. Servie par quelques rimes bien senties, la chanson possède une mélodie des plus obsédante.

Cela vaut particulièrement pour le refrain et les envolées lyriques du chanteur. L’intonation, la montée en puissance et la répétitivité volontaire de certaines paroles permettent de mémoriser d’autant plus facilement le titre composé par Giona Ostinelli et interprété par Joey Batey. Ce dernier n’est autre que l’acteur qui incarne Jaskier.

Un succès viral sur Internet pour la chanson phare de The Witcher

Toute la particularité de "Toss A Coin To Your Witcher" tient à ce que son succès précède celui de The Witcher. En l’espace de quelques jours, le titre est devenu viral sur les réseaux sociaux. En parallèle de la préparation de la bande originale fin 2019, la disponibilité officielle du titre sur le web est rare avant la sortie de la série. Netflix avait alors posté la chanson sur son compte Soundcloud. Depuis sa publication, la chanson a été écoutée plus de deux millions de fois, loin devant d’autres morceaux, comme "Geralt of Rivia" (300 000 écoutes) ou "The Song of the White Wolf" (110 000 écoutes).

Un enchaînement de reprises pour "Toss A Coin To Your Witcher"

Depuis la diffusion de The Witcher, le succès de "Toss A Coin To Your Witcher" ne faiblit pas. Les fans se sont emparées du phénomène et ne cessent de réaliser de nombreuses créations autour de la chanson. On songe aux montages qui permettent de l’écouter en boucle pendant près d’une heure, ainsi qu’à ces multiples reprises d’artistes professionnels et amateurs. Parmi les plus connues, on peut évoquer une version métal signée Dan Vasc et une adaptation acoustique (Kløn Remix). Plus insolite, le titre a fait l’objet d’un remix en musique électronique et un autre au piano.