"Star Academy Tour 2025" : quel concert est diffusé sur TF1 ?

L’année 2025 a été intense pour les candidats de la Star Academy. Après la victoire ou leur passage remarqué dans le château, ils ont repris la route pour le "Star Academy Tour", une tournée triomphale qui a traversé la France. Au total, ce sont 35 villes visitées et 59 concerts ont été donnés, dont une date exceptionnelle à l’Accor Arena de Paris.

Un concert symbolique pour Marine

Pour clôturer cette aventure, TF1 propose de revivre l’un des moments forts de la tournée : le concert du Zénith de Lille, enregistré le 20 juin 2025 et diffusé le vendredi 15 août en prime time, dès 21h10 sur TF1 et TF1+. Un choix hautement symbolique puisque Marine, grande gagnante de cette édition, est originaire de la région.

Une beau programme

Ce spectacle, véritable condensé d’émotion et de performances, réunit toute la promotion 2025, accompagnée du corps professoral. La captation à Lille a également accueilli plusieurs invités prestigieux :