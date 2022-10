Sonia Tlev: accro au sport depuis son plus jeune âge

Sonia Tlev, ses débuts très sportifs

Aujourd'hui coach sportive aguerrie et épanouie, Sonia Tlev est une véritable accro au sport. Sportive depuis son plus jeune âge, elle pratique le volley-ball, le basket-ball, la gymnastique ou encore l'athlétisme avant de découvrir le fitness en 2010. Passionnée de sport depuis sa plus tendre enfance, la jeune femme, alors âgée de 21 ans, trouve sa vocation dans la pratique du fitness, qui, selon elle, a complètement bouleversé son rapport au sport et au corps.

Le fitness comme "un mode de vie et un état d'esprit quotidien"

Pour cette jeune femme qui s'est toujours épanouie dans le sport, la découverte du fitness sonne pour elle comme une incroyable révélation. En effet, au-delà d'une simple discipline sportive, elle voit dans cette activité un véritable mode de vie, voire un état d'esprit au quotidien. Au fil de sa pratique journalière, Sonia Tlev observe les bienfaits aussi bien physiques que psychologiques. Pour la jeune influenceuse, la pratique du fitness ne repose pas uniquement sur la quête d'un corps parfait, mais plutôt vers un corps résistant et en bonne santé. Si elle n'exclut pas la dimension esthétique du corps, elle a toujours précisé, depuis ses débuts, que l'esprit et le bien-être avaient plus d'importance que l'image de son corps. C'est pourquoi elle a toujours revendiqué que ses programmes avaient été développés pour "Devenir la meilleure version de soi-même". Dès lors, elle décide de partager avec le plus grand nombre sa passion et tous les bénéfices de que cette activité lui procure chaque jour.

De son addiction au sport à célèbre influenceuse sportive

Comme beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses, Sonia Tlev, face aux nombreuses sollicitations de ses milliers d'abonnés, saute enfin le pas et décide de partager son propre programme fitness. En 2014, la jeune sportive crée le Top Body Challenge (TBC), un programme de séances d'entraînement de douze semaines accessibles à tous. Le succès semble au rendez-vous puisque d'un simple entraînement maison partagé, le programme prend une ampleur considérable, si bien qu'il devient un des programmes fitness les plus suivis sur les réseaux sociaux, comme Instagram. Très proche de sa communauté, Sonia Tlev n'hésite pas à partager quotidiennement avec ses abonnés qui suivent pas à pas les transformations physiques de celles et ceux qui se sont donné comme objectif de perdre du poids et de sculpter leur corps et leur esprit. Il est fréquent que l'influenceuse aux 1,9 million de followers sur Instagram partage ses photos et moments de complicité avec sa famille.