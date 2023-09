Paris Games Week : une édition 2023 prometteuse

La date se rapproche. Les fans de gaming ont rendez-vous du 1er au 5 novembre prochains à Paris Expo, du côté de la Porte de Versailles, pour l’édition 2023 de la Paris Games Week. La « programmation », qui se veut ambitieuse, devrait ravir une fois plus les visiteurs autour de l’actualité du jeu vidéo mais également des secteurs en affinité avec l’univers du gaming afin d’offrir une expérience toujours plus riche au public.



A ce titre, la Paris Games Week « Next Level », tel est le nom de la prochaine édition, recevra les grands acteurs de l’écosystème gaming, à commencer par les trois principaux constructeurs de consoles de jeux, a confirmé ce mardi la société en charge de l’événement. De quoi découvrir les dernières nouveautés qui devraient agiter l’univers du gaming dans les prochains mois.

Plus de place, plus de shows

Sur le plan pratique, la PGW 2023 s’étalera sur trois halls du site Paris Expo et offrira une grande scène élargie par rapport à l’an dernier pouvant accueillir un public plus nombreux pour assister aux tournois et compétitions d’esport organisés pour l’occasion.

Espace junior, cosplay, rétrogaming, cinéma, livres, shows, démonstration… Le programme s’annonce chargé et attractif tout au long des cinq jours consacrés à l’univers du jeu vidéo.

La billetterie de la Paris Games Week « Next Level » est d’ores et déjà ouverte.