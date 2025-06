Nabila, Iris Mittenaere, Isabeau... : qui est Paul Duchemin, le coiffeur des stars ?

Vous l’avez sûrement vu passer sur votre fil Instagram ou votre "FYP" TikTok, Paul Duchemin fait partie des créateurs les plus en vogue du moment. Nommé dans la catégorie "Créateur lifestyle de l’année 2025" aux TikTok Awards, il rassemble plus de 376 000 abonnés et gravite autour de figures très suivies comme Nabilla, Iris Mittenaere, Isabeau ou Camille Lellouche.

En 2024, il confiait à Melty : "Ce qu’il faut savoir, c’est que Nabilla, elle a créé Paul Duchemin. C’est elle qui a fait qui je suis aujourd’hui."