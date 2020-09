Squeezie sort son premier album «Oxyz»

Une fois cette étape franchit, Squeezie pose son rythme sur des morceaux, tous différents avec une tracklist très éclectique. Avec «Oxyz», titre éponyme de l’album, le ton est donné. Les auditeurs doivent se préparer à vivre une expérience sensorielle. S’en suit alors, son dernier single «Servis» en collaboration avec Gambi. Parmi les autres morceaux «Podium», «Guépard», «Pourquoi», «Pas maintenant» ou encore «Mario Kart», gardent ce rythme très entrainant.

Quant à «Tout», «Loin», «Elle menait la danse » et «Années», le tempo ralenti et Lucas Hauchard, de son vrai nom, prend plus le temps d’exprimer ce qu’il ressent. Un album appuyé par le label Balai Steak, encore un clin d’œil qui a beaucoup amusé les internautes.