Squeezie sort son premier album «Oxyz»

Quant au stress, Squeezie n’est pas inquiet! A quelques jours de la première de son émission, l’artiste de «Servis» se veut zen: «Je serai détendu à la cool, excité et hâte de commencer la première», répond-t-il à une internaute. «J’ai hâte de la faire, honnêtement j’ai hâte. C’est un talk-show et ça sera plein de mini-jeux, on prendra des gens à l’antenne…»

Autre grande nouvelle pour lui, son premier album «Oxyz» est officiellement sorti. Après plus d’un an de travail, l’opus est disponible sur toutes les plateformes de streaming. A travers ses 14 titres, les auditeurs découvrent un nouveau Lucas Hauchard, de son vrai nom. Des titres très éclectiques, parfois rythmés et entrainants, parfois plus lents et profonds. Dessus, Squeezie a tenu à être le plus authentique.

Retrouvez écoutez Squeezie sur NRJ du 28 septembre au 9 octobre, de 21h à 23h!