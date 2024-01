Qui est Zaho de Sagazan ?

Tout pour être artiste

Née quasiment à l'aube de l'an 2000, Zaho de Sagazan est arrivée au monde le 28 décembre 1999. Elle est la fille de l'artiste plasticien Olivier de Sagazan et grandit avec une mère institutrice. Elle vit avec sa famille à Saint-Nazaire. Là-bas, elle apprend la danse de façon intensive et étudie au lycée Aristide Briand, un établissement spécialisé dans la musique. Après son baccalauréat, Zaho poursuit des études en économie et travaille un an en tant qu'auxiliaire de vie dans un EHPAD.

Finalement, l'artiste se fait un nom dans la musique en publiant dès 2015 des covers d'elle sur les réseaux sociaux, à l'instar d'Angèle à ses débuts. Pour découvrir l'artiste, rendez-vous samedi 20 janvier sur TF1 pour la première demi-finale de la Star Academy dans laquelle Zaho de Sagazan est invitée pour chanter auprès d'Axel, son élève préféré.