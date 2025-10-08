"Nous assistons à la naissance d'une étoile" : Ebony (Star Academy) impressionne avec le clip de "RAGE"

Queen Sheba donne le GO ! Après le succès de son premier single "Unforgettable", sorti il y a sept mois, Ebony offre enfin à son public un nouveau titre intitulé "RAGE". Un morceau aux sonorités afro et électro percutantes dans lequel la finaliste de la 12ème saison de la Star Academy répond en toute transparence aux critiques racistes et haineuses dont elle a fait l'objet pendant son aventure sur TF1.

Dans le clip de ce hit, dévoilé ce mardi 7 octobre, Ebony oppose deux personnages : un robot qui symbolise un corps contraint, soumis aux normes imposées par la société, au racisme et aux jugements extérieurs. Face à lui se trouve la Queen Sheba qui incarne la liberté.