"Les filles, les meufs" de Marguerite : quelles sont les paroles du titre qui cartonne sur la Toile ?

Marguerite, la candidate marquante de la Star Academy, a frappé fort avec son premier single, "Les filles, les meufs". Un titre pop et profondément personnel, qui non seulement dévoile sa bisexualité, mais est aussi devenu en un temps record un véritable phénomène viral, touchant plus d'un million d’auditeurs.

Un morceau intime

Écrit et produit aux côtés de Vincha, collaborateur d’Helena de la Star Academy 2023, "Les filles, les meufs" est, selon Marguerite, "vraiment un morceau de moi". L'artiste de 24 ans partage avec une sincérité désarmante son amour pour les femmes, brisant les silences et les non-dits. "Je me sens mieux dans ma vie, depuis que j'ai dit que j'aime les filles aussi", chante-t-elle dans un refrain qui résonne déjà dans toutes les têtes.

Le clip, un plan-séquence serré sur son visage, réalisé par Aurélien Grellier Beker, renforce cette impression d'intimité. "C'est intime, ça me paraît presque impudique de me montrer de si près, mais j’en avais besoin", confie Marguerite, qui a voulu se dévoiler sans fard.