Ebony : quand sortira son nouveau single "Rage" ?

Ebony, demi-finaliste de la dernière saison de la Star Academy, s’apprête à franchir une nouvelle étape avec la sortie de son nouveau single, "Rage".
Après le succès de sa ballade pop "Unforgettable", produite au sein du château de Dammarie-les-Lys, la chanteuse dévoile cette fois un morceau plus percutant et affirmé, porté par une rythmique plus urbaine.
Cet été, Ebony avait déjà présenté "Rage" sur scène lors du festival Yardland, ainsi que d'autres inédits. Un avant-goût qui laissait présager un single puissant.
"Rage" soutenu par Marguerite, Bilal Hassani, Keoina...
Depuis, les fans comme ses proches trépignent d’impatience. Sur son teaser publié ce mercredi 10 septembre sur les réseaux sociaux, on entend sa meilleure amie de la Star Academy, Marguerite, lui lancer : "Quand est-ce que tu donnes le go ?". Le vocal est suivi par les encouragements de Keiona ou encore Bilal Hassani, venus à leur tour soutenir Ebony dans cette nouvelle aventure musicale.
Le rendez-vous est désormais fixé. "Rage" sortira le 19 septembre.