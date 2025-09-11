Ebony : quand sortira son nouveau single "Rage" ?

Ebony, demi-finaliste de la dernière saison de la Star Academy, s’apprête à franchir une nouvelle étape avec la sortie de son nouveau single, "Rage".

Après le succès de sa ballade pop "Unforgettable", produite au sein du château de Dammarie-les-Lys, la chanteuse dévoile cette fois un morceau plus percutant et affirmé, porté par une rythmique plus urbaine.

Cet été, Ebony avait déjà présenté "Rage" sur scène lors du festival Yardland, ainsi que d'autres inédits. Un avant-goût qui laissait présager un single puissant.