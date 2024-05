Lumigny Safari Reserve : gagnez vos places !

Le Lumigny Safari Reserve

Unique au monde ! Venez découvrir la plus vaste réserve, aux portes de Paris. Plus de 160 félins qui vivent dans des enclos naturels.

De l’Europe à l’Asie, en passant par l’Amérique et l’Afrique, vous serez surpris pas les célèbres tigres blancs et pourrez admirer la grâce des panthères des neiges, des ocelots ou des lynx de Sibérie.

Au centre du parc, le safari lémuriens vous invite à découvrir plus de 60 de ces petits primates évoluant en totale liberté sur une île d’un hectare. Partez à leur rencontre et assistez à leur gouter ! Vous y passerez un moment inoubliable !

