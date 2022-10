Locklear s'engage en faveur d'Action contre la faim

Plus de 10 millions d'euros récoltés pour Action contre la faim

En 2021, Locklear participe à l'événement caritatif Z Event. Créé par ZeratoR et Dach dès 2016, l'événement réunit une fois par an et chaque année quelques-uns des plus gros streameurs français au profit d'une association. Le principe en est simple : lors de leurs parties en live, les streameurs invitent leurs followers à faire des dons, qui sont ensuite reversés à des associations ou à des organismes à but non lucratif. En 2021, c'est l'organisation Action contre la faim qui récolte les dons accumulés au cours de l'événement, et dans ce domaine, l'édition 2021 bat tous les records. Au total, plus de 10 millions d'euros seront ainsi récoltés durant tout l'événement.

Une participation longtemps compromise

Si Locklear fait partie des streameurs les plus engagés dans Z Event, sa participation en 2021 a longtemps été compromise. À la veille de l'événement, son choix de lieu de résidence (le Français a choisi de s'installer à Malte) a quelque peu écorné son image auprès de certains internautes. Finalement, Locklear fait bel et bien partie des streameurs présents au Z Event 2021. Son grand ami, Squeezie, fait en revanche partie des absents notables pour cette édition. Un temps un peu esseulé lors de ce marathon virtuel, Locklear aura la chance de voir ses acolytes venir le soutenir publiquement. Tour à tour, Inoxtag, Gotaga ou encore ZeratoR lui-même prendront le temps de s'afficher à ses côtés et de saluer son engagement caritatif.

Des idées originales pour récolter un maximum de dons

Absent de l'édition 2020 en raison du contexte sanitaire particulier, Locklear signe en 2021 un retour remarqué dans Z Event. Pour l'occasion, celui qui figure parmi les streameurs français les plus suivis sur Twitch fait preuve d'originalité dans ses donations goals. Pour inviter ses followers à faire des dons au profit d'Action contre la faim, Locklear avait par exemple prévu de lancer le concours du sosie officiel de lui-même (pour 5 000 € de dons), de reproduire une épreuve de la série "Squid Game" (pour 30 000 € de dons), ou encore de laisser pousser ses cheveux pendant une année complète. Avec plus de 180 000 € récoltés à lui seul, Locklear fait partie des acteurs incontournables du succès de Z Event. Seuls quelques autres streameurs très suivis comme Inoxtag, Gotaga, MisterMV, Sardoche ou ZeratoR peuvent afficher une cagnotte personnelle plus importante (le record absolu étant détenu par le créateur de l'événement avec près de 900 000 € récoltés à lui seul, à deux doigts de la donation goal "je deviens un youtubeur fitness").