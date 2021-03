Le top: les meilleurs podcasts de témoignages

1. Transfert, par slate.fr

C’est Transfert qui a popularisé le podcast natif en France. Créé en 2016 par le média en ligne Slate.fr, c’est déjà 133 épisodes, avec des histoires qui nous en font voir de toutes les couleurs. La recette est pourtant si simple: un anonyme raconte une histoire incroyable qui lui est arrivée. Aucune intervention du journaliste, aucun commentaire et aucune question, mais un témoignage brut, livré à nos oreilles. Souvent, impossible d’arrêter avant la fin. Ce qui fait le succès de Transfert, ce sont ses histoires qui vous tiennent en haleine et qui ne vous lâchent pas.

2. Les Pieds sur Terre, par France Culture

Ce n’est pas un podcast natif, mais les replay d’une émission de France Culture diffusée quotidiennement à 13h30 depuis... 2002! Mais ça se savoure peut-être encore mieux en différé. Une demi-heure de reportage, un ou deux témoignages sur le même thème, pas de commentaire. Souvent, le podcast traite de sujets de société, au sens le plus noble du terme. Cette émission adresse l’actualité, mais du point de vue de ceux qui la vivent, au quotidien, sur le terrain: on comprend les enjeux réels (de la PMA, de la délocalisation, des réseaux sociaux…) et c’est concret. Je ne compte pas le nombre de fois où dans une conversation, j’ai sorti: « ah mais oui, ils en parlent dans un épisode des Pieds sur Terre! ». Bref, Les Pieds sur Terre est une séance de rattrapage sur l’actualité et représente facilement 50% de ma culture générale. Et souvent, le miracle se produit: derrière « la petite histoire » qui est racontée, on entrevoit l’universel et on comprend quelque chose du monde dans lequel on vit.

3. EX… par Agathe Lecaron

C'est le dernier venu des podcasts d’histoires vraies. Sorti l’année, c’est déjà un immense succès. EX… ce sont des histoires d’amour extraordinaires. Les sujets sont parfois légers (coup de foudre et amour qui dure), parfois lourds (violence conjugale et relation abusive). Mais c’est aussi ça l’amour: des sensations fortes, pour le meilleur et pour le pire. Ce podcast fonctionne comme les autres podcasts narratifs, grâce à un procédé millénaire: on aime se faire raconter une histoire, et quand c'est une bonne histoire, on a envie de connaître la fin. Une réussite.

4. Les Baladeurs, par Les Others

Toujours des témoignages et des histoires vraies, mais cette fois… on part à l’aventure! Chaque épisode des Baladeurs nous emmène ailleurs: sur une grande voie d’escalade au-dessus du vide, ou dans le froid polaire. Ce podcast a été créé par les Others, magazine et newsletter pour les amoureux d'aventure, de voyage et de photographie. Dans le tout premier épisode, on part par exemple dans le grand Nord avec Jérémie Villet, photographe, qui nous décrit l'expérience des contrées septentrionales, la solitude, la morsure permanente du froid. Un bonheur.