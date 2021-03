Le coup de coeur podcast: Vulgaire, de Marine Baousson

Dans son podcast, l'humoriste Marine Baousson prend un sujet de culture générale - de Geneviève de Fontenay au paracétamol en passant par le triangle des bermudes - et en propose un résumé explicatif en 10 minutes environ, entre deux digressions. De la vulgarisation drôle et intelligente. D'où le titre : Vulgaire.

La force de ce podcast, c’est l’humour de sa créatrice, Marine Baousson. C’est frais, et on rit toutes les vingt secondes, avec un coup de coeur tout particulier pour l'épisode sur Raspoutine, mais tous ont leur petit truc en plus.

Marine Baousson a lancé ce podcast seule il y a un an, lors du premier confinement, en s’enregistrant avec son téléphone et en demandant à son cousin de s’occuper du montage. Du 100% fait maison. Et c’est un immense succès, qui se retrouve régulièrement dans les top Apple Podcast en nombre d'écoutes, en plus d’avoir été élu Podcast de l’année par Apple et d’avoir remporté le Prix Radio France au Paris Podcast Festival.

On a hâte de voir ce que Marine Baousson nous réserve pour l’avenir!