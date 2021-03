Le coup de coeur podcast: Les Déviations

Au fil des épisodes, on découvre des témoignages de personnes qui ont décidé de changer de vie. Ils nous racontent leur déclic, le cheminement qui les a poussés à se reconvertir et la découverte de soi et d'un renouveau.

Vous vous reconnaitrez sûrement dans l'histoire d'Anna, salariée dans une banque reconvertie dans la cuisine, ou dans celle de Sarah qui quitte un poste confortable dans le conseil pour partir faire le tour du monde, sans compter les passages de certaines personnalités comme l'humoriste Marina Rollman ou encore l'entrepreneure et créatrice du podcast Bliss Clémentine Galey.

Pour encore plus de réflexion et d'inspiration, on y découvre aussi des discussions avec des spécialistes tels que des philosophes, des coachs ou encore des entrepreneurs qui nous donnent les clefs pour opérer soi-même une transformation.

Si la période du confinement vous appelle au changement, foncez sur Les Déviations, vous ne serez pas déçus!