Kings League : c’est quoi cette compétition de foot avec AmineMaTue et Squeezie ?

"On a notre propre ligue en France." Le streamer AminueMaTue se retrouve à la tête de la Kings League France, championnat inspiré de la compétition de football à sept lancée par Gerard Piqué en 2022. Le principe est simple : séduire un public jeune en quête de divertissement avec de nouvelles règles comme des tirs au but décisifs, des remplacements illimités et la mise en œuvre d'armes secrètes. Les matchs seront également segmentés en deux mi-temps de 20 minutes chacune.