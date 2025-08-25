"J’espère que ça viendra un jour" : Fauve rêve de devenir maman

Interviewée par Isabelle Ithurburu, ce samedi 23 août pour l’émission 50’ Inside, Fauve Hautot est revenue sur son parcours dans Danse avec les stars mais aussi sur sa carrière parallèle dans la comédie. En effet, TF1 s’apprête à diffuser l’adaptation du best-seller de Michel Bussi, "Rien ne t’efface", dans laquelle elle incarne Sabine, une assistante sociale dynamique.

Très discrète sur sa vie privée, Fauve Hautot a également confirmé son envie de devenir mère. "Oui oui, j’espère que ça viendra un jour", répond la danseuse professionnelle avant d’ajouter : "Après quand ? Pourquoi ? Je ne sais pas… Mais je laisse la vie et le destin faire."

Un souhait qui doit aller de pair avec le fait de se sentir bien de sa tête et dans son corps. "Tout ça vient du fait de s’accepter beaucoup plus soi. Je crois que c’est un truc de grandir, d’assumer qui on est réellement, d’essayer d’arrêter de se planquer derrière un espèce de masque ou de filtre", complète l’artiste de 39 ans. Elle conclue : "Depuis que j’ai activé ce truc-là d’un peu plus m’aimer moi, c’est hyper agréable en fait. Je trouve ça très chouette."