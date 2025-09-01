Iris Mittenaere, Julia Roberts, Jude Law... Les plus beaux looks des stars à la Mostra de Venise

Des personnalités venues du monde entier ont foulé le tapis rouge de la 82e édition de la Mostra de Venise, ce week-end. Bon nombre d'entre elles ont fait sensation devant les photographes réunis à l'entrée du Lido. Iris Mittenaere a fait grimper la température avec une robe noire transparente à traîne, tandis que Georgina Rodriguez a attiré tous les regards avec sa robe fourreau en dentelle et velours noirs et ses bijoux sertis de diamants.

De son côté, Jude Law s'est distingué par son élégance, vêtu d'un smoking avec une veste blanche et d'un nœud papillon. L'acteur britannique, qui incarne Vladimir Poutine dans "Le mage du Kremlin", a reçu un chaleureux accueil de la part de ses fans présents sur place. La star américaine Julia Roberts a, quant à elle, foulé le tapis rouge de la Mostra pour la première fois de sa carrière avec une sublime robe noire fluide ajustée à la taille.

Sans oublier Cate Blanchett, Jacob Elordi ou encore Vicky Krieps dont les tenues remarquables ont été immortalisées par les photographes. Voici une sélection de dix looks incontournables, aperçus lors de cet évènement.