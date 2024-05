« IMAD »: un projet personnel et familial

« L’album en tant que tel, c’est comme si je sautais réellement le pas. Comme si pendant toute ma vie j’attendais campé sur mes deux jambes ancrés dans le sol et que là je passais le step », confie le vidéaste de 21 ans, avant d’ajouter : « ce step là, il fait beaucoup de bien parce qu'avancer ça fait du bien et ça fait se sentir vivant ». Et c’est le message que porte cet album. Quinze titres au fil desquels le Youtubeur et rappeur de 21 ans évoque sa vie et ses racines.

A commencer par le titre du projet qui n’est autre que son deuxième prénom. « Ma mère m’a dit: "Imad veut dire soutien, pilier". Et ça me fait plaisir d’avoir ce nom-là parce que j’ai l’impression d’avoir les épaules », a-t-il expliqué. Une manière de faire le lien avec ses origines béninoises.