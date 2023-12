Des revenge songs de Shakira et Miley Cyrus, aux mémoires libérateurs de Britney Spears en passant par la tournée historique de Taylor Swift, bien des évènements ont marqué l’année qui vient de s’écouler. Plutôt que de revenir sur chacun d’entre eux, on vous propose un quiz bien plus léger : celui des punchlines des stars. A vous de trouver qui a dit quoi !