Hakim Jemili dévoile une folle anecdote sur son mariage chez Camille Combal sur NRJ

Camille Combal sur NRJ

Les auditeurs d'NRJ retrouvent chaque jour Camille Combal et son équipe composée de Rémi Guilloton, Ornella Fleury et Emilie Albertini de 16h à 19h, en direct. Invités de marque, jeux et anecdotes croustillantes… L'émission Camille Combal sur NRJ promet de nombreuses séquences de partage et de bonne humeur à retrouver en podcast.