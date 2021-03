TheDollBeauty fiancée à Mohino: retour sur leur couple qui fait fondre la Toile

Un abonné lui demande: «T’as toujours pas de mec?» Maroua s’amuse de cette question et y répond sincèrement: «C’est assez gênant… Si ! Alors… Mesdames et Messieurs, après 7 ans de célibat, que vous avez vécu avec moi. Après 7 ans d’inquiétudes de votre part et de sollicitations de demandes en mariage venant de la part de vos frères, cousins et voisins, je suis enfin dans l’autorisation de vous annoncer que je ne suis plus célibataire.»

Cette révélation est inédite! A ce moment-là, Maroua ne souhaite pas dévoiler l’identité de son petit-ami. Mais ses abonnés sont bien trop curieux. Ils mènent l’enquête. Ses fans comparent les photos Instagram de TheDollBeauty avec celles d’un autre Youtubeur. En quelques clics, ils découvrent qui est cet homme mystérieux.

TheDollBeauty et Mohino officialisent leur relation

TheDollBeauty veut commencer l’année 2020 sans secret. Le 1er janvier, Maroua poste sa première photo de couple avec Mohino. Le cliché, pris à New-York selon la localisation, montre les deux amoureux. En commentaire, elle souhaite tout simplement une bonne année à sa communauté.