Paris Games Week 2025: gagnez vos invitations et le jeu «Ghost Of Yotei» sur PS5 !

La Paris Games Week en quelques mots

L’édition 2025 s’annonce comme un rendez-vous immanquable pour la Paris Games Week, avec une programmation réinventée et audacieuse. Du 30 octobre au 2 novembre, le plus grand événement gaming & pop culture de France revient à Paris Expo – Porte de Versailles avec de nombreuses nouveautés:

- Paris Games Week passe en mode nocturne ! Pour la première fois, la PGW étend ses horaires et propose trois soirées exceptionnelles. Les jeudi 30, vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre, le salon sera ouvert de 9h30 à 21h, et de 9h30 à 19h le dimanche 2 novembre.

- Une soirée exceptionnelle Bigflo & Oli à la clé ! Sur la grande scène le samedi 1er novembre: un show unique, entre live, surprises et rencontres, qui promet de faire vibrer l’événement !

