Paris Games Week 2025: gagnez vos invitations et le jeu «Ghost Of Yotei» sur PS5 !

La Paris Games Week en quelques mots
L’édition 2025 s’annonce comme un rendez-vous immanquable pour la Paris Games Week, avec une programmation réinventée et audacieuse. Du 30 octobre au 2 novembre, le plus grand événement gaming & pop culture de France revient à Paris Expo – Porte de Versailles avec de nombreuses nouveautés:
- Paris Games Week passe en mode nocturne ! Pour la première fois, la PGW étend ses horaires et propose trois soirées exceptionnelles. Les jeudi 30, vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre, le salon sera ouvert de 9h30 à 21h, et de 9h30 à 19h le dimanche 2 novembre.
- Une soirée exceptionnelle Bigflo & Oli à la clé ! Sur la grande scène le samedi 1er novembre: un show unique, entre live, surprises et rencontres, qui promet de faire vibrer l’événement !
«Ghost Of Yotei» dispo depuis le 2 Octobre
Ghost of Yōtei est un jeu d’action-aventure et de rôle développé par Sucker Punch disponible depuis le 2 Octobre sur PS5. Ce jeu se déroule 300 ans après Ghost of Tsushima !
L'histoire suit Atsu, une mercenaire hantée par son passé, qui cherche à venger la mort de sa famille en explorant les paysages du nord du Japon et affrontant un groupe de six hors-la-loi.
Le joueur explore des paysages variés allant des prairies verdoyantes aux sommets enneigés, interagit avec des colons, découvre des statues pour débloquer des compétences, et accomplit des quêtes secondaires.
Le jeu exploite les capacités de la PS5 avec retour haptique, gâchettes adaptatives, audio 3D Tempest, SSD ultra-rapide et graphismes en 4K HDR pour une immersion renforcée.