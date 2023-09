Paris Beach Pro Tour 2023: gagnez vos invitations !

Prolongez l’été au Stade Roland-Garros lors du Paris Beach Pro Tour du 28 septembre au 1er octobre et vivez une ambiance unique et festive propre au Beach Volley ! NRJ vous offre vos invitations pour cette compétition inédite et spectaculaire à un an des Jeux Olmympiques 2024 !

Le Paris Beach Pro tour, c'est : - Les 16 meilleures paires masculines et féminines se retrouveront une nouvelle fois au stade Roland-Garros pour espérer décrocher la victoire de cette étape prestigieuse du circuit et succéder aux Norvégiens et aux Néerlandaises. - Une ambiance festive propre au beach-volley. Différentes animations vous seront proposées dans le stade et sur le village animations. Un DJ set Extravadance avec Jay Style enflammera les night sessions et les matchs du week-end. - Un lieu iconique : profitez du stade Roland-Garros, y compris le court Philippe-Chatrier, partir de 10 € !

