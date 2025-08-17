NRJ Music Tour Haguenau 2025: gagnez vos places !

Jeu ouvert du 18 Août au 6 Septembre 2025 inclus. Les gagnants seront désignés par tirage au sort. Règlement complet déposé chez SCP Stéphane EMERY - Thierry LUCIANI & Associés, Commissaires de Justice Associés, 93 rue Jouffroy d’Abbans - 75017 PARIS et disponible sur simple demande auprès de NRJ, 22 rue Boileau, 75016 Paris.
Retrouvez sur scène toutes vos superstars NRJ: Kendji, Pierre Garnier, Keblack, Lenie, Jeck et Carla, Marguerite, Leman, Alien et Celestal !
Tous les plus grands artistes réunis sur une même scène, c'est rien que pour vous !
Le NRJ Music Tour à Haguenau, seule NRJ peut vous offrir ça !