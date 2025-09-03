NRJ Green Live Sound Of Legend & Bormin': gagnez vos invitations !

Pour assister au NRJ Green Live Sound Of Legend et Bormin' le 26 septembre prochain au Massilia Beach à Marseille, il vous suffit de donner un peu de votre temps en ramassant des déchets et en nettoyant votre ville, votre rue, votre plage mais également en faisant du recycling ou en achentant des produits en vrac par exemple.

On récapitule ! Pour gagner vos invitations vous pouvez:

👉 vous inscrire ci-dessus en partageant une photo ou une vidéo de votre acte citoyen.

👉 rejoindre un des points de ramassage à Marseille et aux alentours

👉 écoutez NRJ Marseille 106.4 FM pour les personnes de la région