Les Déferlantes 2025: gagnez vos invitations !

NRJ vous invite aux 4 jours du festival Les Déferlantes 2025 qui se déroulera cette année du 26 au 29 juillet avec Camila Cabello, Will Smith, J Balvin, DJ Snake, Bigflo & Oli, Bob Sinclar et Clara Luciani et plein d'autres !