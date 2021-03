Le saviez-vous ? EnjoyPhoenix et Sananas ont été animatrices avant d'être influenceuses !

Un marketing digital en constante évolution

Lorsqu’on se penche sur le parcours des youtubeurs influents depuis quelques années maintenant, on se rend compte de l’évolution importante opérée par le marketing d’influence. En revenant ne serait-ce que 3 ou 4 ans en arrière, on observe que les techniques utilisées par les marques pour promouvoir leurs produits étaient bien différentes de celles employées aujourd’hui.

Dans les années 2017/2018, une grosse tendance de fond s’est démarquée : celle des émissions présentées par des youtubeuses populaires et diffusées massivement sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, cette méthode d’influence a été reléguée aux oubliettes, largement remplacée par un marketing digital ciblé, notamment, via des influenceurs et influenceuses présents sur Instagram. Mais il est intéressant parfois de se retourner un peu sur le passé pour s’apercevoir du chemin parcouru…

Sananas et l’émission live "Make-up Squad"

Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Sananas – Sanaa El Mahalli de son véritable nom – est une blogueuse dont les vidéos beauté et mode rencontrent un grand succès sur YouTube. Mais avant de comptabiliser plus de 3 millions d’abonnés sur sa chaîne, Sananas a d’abord animé l’émission "Make-up Squad" de Gemey Maybelline. La marque a souhaité par ce biais toucher le public des 25/35 ans.

Produite par Webedia, la vlogeuse était alors entourée de trois autres chroniqueuses – l’artiste make-up professionnelle Amivi, la youtubeuse beauté Peekabooo et l’influenceuse mode et lifestyle Alex Closet – qui, un peu à la manière d’un talk américain, donnaient leurs avis sur différents produits et échangeaient leurs conseils beauté. Le tout était diffusé en live sur YouTube et Facebook. Au total, l’expérience a duré un an et s’est soldée par quatre émissions que vous pourrez retrouver en fouillant un peu sur le net !

EnjoyPhoenix et la web-série "T’as pas du gloss ?"

Là encore, c’est la marque Gemey Maybelline qui était à l’initiative de cette émission. L’idée de recourir aux talents d’animatrice de la youtubeuse EnjoyPhoenix est venue de la société de production qui n’était autre que M6. Or, à cette époque, la boîte de prod de la chaîne avait déjà confié les rênes de sa chaîne YouTube "Rose Carpet" à la blogueuse star et à sa co-animatrice EmmyMakeUpPro. Sous forme d’une web-série, l’émission "T’as pas du gloss ?" était donc diffusée sur une chaîne YouTube dédiée.

L’aventure, qui a perduré pendant quelques années, consistait essentiellement à proposer des conseils mode et beauté. Chaque semaine, EnjoyPhoenix recevait un invité avec lequel elle partageait des astuces et testait des cosmétiques. Mais son emploi du temps devenant de plus en plus chargé, l’influenceuse a décidé de renoncer à sa casquette d’animatrice…