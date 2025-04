Quel ticket vous donne accès d’un coup aux concerts NRJ des plus grandes stars mondiales ? Le Golden Ticket NRJ !

1 ticket pour 3 concerts:

Katy Perry

Dua Lipa

Lady Gaga

Pour gagner cette semaine, écoutez NRJ tout le temps ! Dès que vous entendez Lady Gaga et Dua Lipa à la suite, appelez NRJ au 3937* et repartez avec votre Golden Ticket NRJ pour les plus gros concerts NRJ !

Seule NRJ peut vous offrir ça ! Hit Music Only !