Ecoutez NRJ toute la journée, et dès que vous entendez le Double Hit NRJ avec Gims et Amir, appelez NRJ 3937* et gagnez vos places avec transport et hôtel pour assister au NRJ Music Tour le 17 Octobre à la Seine Musicale de PARIS.

Vous pouvez également vous inscrire ici !

NRJ, Hit Music Only !

*Service 0,50 €/min + prix appel