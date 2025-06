Emma (Star Academy) recrée la chorégraphie de Tate McRae sur TikTok

Emma, révélée lors de la dernière saison de la Star Academy, a partagé, ce week-end, une nouvelle vidéo tournée avec ses amis danseurs lors de son récent concert en région Champagne. "On t’a vu faire le TikTok, on était devant les grilles de l’Aréna de Reims. Tu es prête pour Danse avec les stars, tu danses trop bien", commente une fan.

Sur ces images, on découvre Emma en mouvement sur "It's ok I'm ok" de Tate McRae, un titre qui dépasse les 45 millions d’écoutes en streaming. Le clip officiel, porté par des chorégraphies millimétrées et sulfureuses, montre la chanteuse de 21 ans menottée par la police, dans une mise en scène provocante et assumée.