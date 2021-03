Music, une expérience cinématographique et musicale réalisée par Sia avec Kate Hudson, Leslie Odom Jr., Maddie Ziegler.

Synopsis:

Zu (Kate Hudson) sort tout juste de désintox lorsqu’elle apprend qu’elle devra être la nouvelle tutrice de Music (Maddie Ziegler), sa jeune demi-soeur autiste… Alors que Music vit le plus souvent dans son monde imaginaire et musical, Zu essaye de faire face à ses nouvelles responsabilités. Elle pourra alors compter sur Ebo (Leslie Odom Jr.), son voisin bienveillant qui lui apprendra que les obstacles de la vie peuvent être surmontés avec l’aide d’un ami...



Le film explore les liens fragiles qui nous unissent et imagine un monde où, au-delà des difficultés et des différences, l’écoute et l’attention à l’autre triomphe de tout … Une histoire profondément humaine où l’amour est omniprésent.



De multiples séquences musicales oniriques, conçues par SIA, sublimées par de somptueuses chorégraphies, nous emporte dans le monde unique, mélodique et coloré de « Music ». Son monde à elle vous emportera. 10 nouvelles chansons inédites de SIA.