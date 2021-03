Caroline Receveur : savez-vous exactement comment elle s'est fait connaître ?

De "Secret Story" aux "Anges de la téléréalité"

En juin 2008, le grand public fait la connaissance de Caroline Receveur. Âgée d’une vingtaine d’années, la jeune vosgienne entre dans la maison des secrets avec son compagnon de l’époque, Nicolas. Les deux candidats partagent un secret commun "Nous sommes en couple". Caroline a réussi à marquer l’esprit des téléspectateurs malgré une élimination en deuxième semaine. La jeune femme poursuit son parcours en télévision et intègre "Les Anges de la téléréalité 2 : Miami Dreams", diffusé au printemps 2011 sur NRJ 12.

Son objectif professionnel était de signer un contrat dans une agence de mannequins. Dans cette lignée, Caroline Receveur devient l’une des actrices principales de la série "Hollywood Girls" aux côtés d’autres stars de téléréalité comme Ayem Nour, Kevin Miranda ou encore Shauna Sand. Elle restera deux ans dans cette série.

De candidate à présentatrice !

Après s’être fait connaître comme candidate puis actrice, Caroline Receveur devient présentatrice sur NRJ 12. Elle présente notamment "Tellement vrai" avec Matthieu Delormeau, "Tellement people" avec Clara Morgane puis la saison 2 et la saison 3 de "La Maison du Bluff" avec Alexis Laipsker, une émission consacrée au poker.

En janvier 2014, elle remplace Ayem Nour et prend les commandes de l’émission "Le Mag" aux côtés de Matthieu Delormeau. Tous les soirs, elle est en direct et débriefe les émissions de téléréalité avec plusieurs chroniqueurs comme Capucine Anav, Annabelle Baudin ou encore Benoît Dubois. Elle décide néanmoins de quitter l’émission en septembre 2014.

Des débuts dans l’entrepreneuriat

En parallèle de ses activités dans le milieu de la télévision, Caroline Receveur décide de créer son blog "carolinereceveuranco" et fonde sa propre marque de thé détoxifiant. C’est ainsi que la maison Wandertea voit le jour en 2014. Dans son livre "No Filter" publié en 2017, la jeune femme explique que peu de personnes ont cru en sa réussite. Cependant, elle n’a jamais baissé les bras et a persévéré en s’entourant notamment d’un pharmacien herboriste qui l’a aidée à formuler un premier mélange détox. Pourquoi a-t-elle souhaité se lancer ? Souffrant de problèmes digestifs, elle s’est renseignée sur les bienfaits des plantes.

Depuis sa création, Wandertea connaît un immense succès. Petit à petit, de nouveaux produits ont vu le jour : lutte contre la cellulite, améliorer sa digestion, affiner sa silhouette, etc. Caroline Receveur ne s’est pas arrêtée là ! Si elle continue à apparaître ponctuellement à la télévision (notamment en tant que candidate dans l’émission "Danse avec les stars" en 2016), elle poursuit son aventure dans l’entrepreneuriat et fonde RECC Paris, une marque de vêtements aux "accents rock et glamour" comme elle le décrit elle-même.