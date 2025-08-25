Camille Combal sur NRJ : la saison 2 démarre ce lundi 25 août

Saison 2 ! Il est de retour avec toute son équipe. Camille Combal sur NRJ revient, dès ce lundi 25 août, pour son émission quotidienne sur NRJ de 16h à 19h et il est "trop content"... Au menu, toujours plus d'invités, de rires, d'infos insolites et de jeux pour notre plus grand plaisir.

De Lady Gaga à Gims, de Miley Cyrus à Jamel Debbouze, en passant par Denzel Washington et tant d'autres, la saison 1 de "Camille Combal sur NRJ" a offert des moments cultes. Sans oublier les lives de Pierre Garnier, Charlotte Cardin, Lenie et Jungeli, MC Solaar, Helena...