Camille Combal sur NRJ : la saison 2 démarre ce lundi 25 août

Saison 2 ! Il est de retour avec toute son équipe. Camille Combal sur NRJ revient, dès ce lundi 25 août, pour son émission quotidienne sur NRJ de 16h à 19h et il est "trop content"... Au menu, toujours plus d'invités, de rires, d'infos insolites et de jeux pour notre plus grand plaisir.
De Lady Gaga à Gims, de Miley Cyrus à Jamel Debbouze, en passant par Denzel Washington et tant d'autres, la saison 1 de "Camille Combal sur NRJ" a offert des moments cultes. Sans oublier les lives de Pierre Garnier, Charlotte Cardin, Lenie et Jungeli, MC Solaar, Helena...
Vidéo : Camille Combal sur NRJ - saison 1
Deux invités pour le lancement de la saison 2
Des moments à revire dans cette vidéo compilant certains des moments forts de l'émission avant le lancement de la nouvelle saison en compagnie de deux invités adeptes des films d'action : Alban Lenoir et Dali Benssalah, tous deux à l'affiche des "Orphelins" actuellement en salle.